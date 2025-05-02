Kosova'da İkinci Dünya Savaşı’ndan Kalma Bomba İmha Edildi

Kosova'da Tarihi Bir Tehlike Yok Edildi

Kosova'nın Kaçanik kasabasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bir bomba, NATO’nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekibi tarafından imha edildi.

Bombanın Bulunduğu Yer

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bomba 26 Nisan tarihinde, bölge halkı tarafından bir nehrin yakınında bulundu. KFOR'un görevli Avusturyalı askerleri, Kosova polisi işbirliğiyle öğle saatlerinde imha işlemini gerçekleştirdiler.

Güvenlik Önlemleri

Kosova polisi, vatandaşların güvenliği için olay yeri çevresinde 1000 metrekarelik bir güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı vurgulandı.

Kosova'nın Kaçanik kasabasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekibince imha edildi.

Kosova'nın Kaçanik kasabasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekibince imha edildi.