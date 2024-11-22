Kosova'nın Tek Türk Belediyesi Mamuşa'da Genel Aile Sağlık Merkezi Açıldı

Kosova'nın Tek Türk Belediyesi Mamuşa'da Genel Aile Sağlık Merkezi Açılışı

Kosova'nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa'da, inşası tamamlanan Genel Aile Sağlık Merkezi, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Sağlık Bakanı Arben Vitia, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç katıldı.

Yatırımların Devamı

Başbakan Albin Kurti, açılışın ardından yaptığı konuşmada, merkez sayesinde Mamuşalıların en yüksek standartlardaki sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını belirtti. Kurti, Kosova'nın her bölgesine kaliteli sağlık hizmetleri sunabilmek için yatırımların süreceğini vurguladı.

Büyükelçi Angılı de projeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bakan Damka ise, bu modern sağlık merkezinin Mamuşalıların yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Sağlık Merkezi Hizmetleri

İncelemelerin ardından davetliler, açılış kurdelesini kestikten sonra merkezin sunduğu hizmetleri gözlemledi. Merkez, aile hekimliği, acil müdahale, gözlem, sağlık bilgilendirme, ağız ve diş sağlığı, jinekoloji ve laboratuvar hizmetleri sunacak. Ayrıca, Japonya’nın Priştine Büyükelçiliği tarafından merkeze röntgen cihazı hibe edildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı ile Mamuşa Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 3 yılda tamamlanan Genel Aile Sağlık Merkezi, toplamda yaklaşık 757 bin avroya mal oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'da inşası tamamlanan Genel Aile Sağlık Merkezi törenle hizmete açıldı.

Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'da inşası tamamlanan Genel Aile Sağlık Merkezi törenle hizmete açıldı.