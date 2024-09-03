Köy Muhtarlarının Dayanışmasıyla İnebolu'da Yeni Ekskavatör Hizmete Alındı

Köy Muhtarları Tarafından Başlatılan Dayanışma Projesi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, köy muhtarları iş makinesi alımı için önemli bir dayanışma örneği sergiledi. İlçede faaliyet gösteren 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne katkı sağlamak için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarını bağışladı.

Yeni İş Makinesi İhtiyacı

Bağışlar sonucunda toplanan fon, İl Özel İdaresi'nin de desteğiyle ekskavatör alımında kullanıldı. İlçeye getirilen yeni iş makinesi, düzenlenen bir törende hizmete sunuldu.

Törenle Hizmete Açıldı

İl Özel İdaresi şantiyesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Necdet Uçar muhtarlara teşekkür ederek, "İnebolu'nun geniş arazi yapısı, yeni iş makinesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. 77 köy, 14 mahalle ve birçok yerleşim yerimiz var. Yeni araçlarımızın olması bu hizmetler açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Kaymakam Uçar, muhtarların özverili katkıları için teşekkür ederek, "Bu ekskavatörü muhtarlarımız kazandırdı. Sayın Valimiz Meftun Dallı'ya, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Nida Sinsi'ye ve emek veren herkese minnettarız," ifadelerini kullandı.

Törene Katılım

Bir dua ile sona eren törende, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Gündüz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Recep Özbek de yer aldı. Muhtarlar ve diğer davetliler, iş makinesinin ilçeye kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy muhtarlarının maaşlarının yanı sıra promosyon bağışıyla satın alınan ekskavatör hizmete girdi. İlçedeki 77 köy muhtarı, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi alımı için birer aylık maaşlarını ve promosyonlarının tamamını bağışladı.