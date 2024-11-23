Köy Öğretmeni Muharrem Karabaş, Öğrencilerini Ihlamurla Karşılıyor

Kırklareli'nin Sivriler Köyü'nde Eğitime Duyulan Özen

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde, öğretmen Muharrem Karabaş, okuldaki sobaları yakarak öğrencilerini karşılarken, onlara hazırladığı ıhlamur çayı ile sağlıklarını korumayı hedefliyor.

25 Yıllık Birikimle Köy Okuluna Tayin

1999 yılında Kocaeli'nde öğretmenlik hayatına adım atan 52 yaşındaki Karabaş, öğretmenlik kariyerinin önemli bir kısmını köy okulunda geçirmeye karar verdi. Geçen yıl tayinini Sivriler Köyü İlkokulu'na isteyen Karabaş, burada müdür ve sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.

Kendisi için Bir Bağışıklık İksiri: Ihlamur

Çetin kış koşullarında, her sabah öğrencileri okula gelmeden önce sobayı yakarak sınıfları ısıtan Karabaş, ardından ıhlamur kaynatıyor. İlk ders öncesi ve öğle arasında, balla karıştırdığı bu şifa kaynağını çocuklara ikram ederek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Doğa ile İç İçe Bir Yaşam

Köy yaşamının güzelliklerine vurgu yapan Karabaş, köylülerle sıkı bir ilişki içinde olduğunu söylüyor. Okul bahçesine getirilen odunları motorlu testere ile parçalayan ve daha sonra baltayla kıran Karabaş, bu süreçte güvenlik önlemlerine dikkat ettiğini ifade ediyor.

Çocukların Sağlığı Kendisi İçin Öncelik

Köydeki okulunu ve öğrencilerini çok seven Karabaş, “Burası yüksek bir köy olduğu için kış ayları sert geçiyor. Okulumuzda kalorifer var ama bazen soğuklar nedeniyle sobayı da yakmamız gerekiyor.” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, Sivriler köyünün doğal meşe balının meşhur olduğunu ve her ailede balcılık yapıldığını belirten Karabaş, ıhlamurları da kendi ormanlarından topladıklarını vurguluyor.

Kısacası, Muharrem Karabaş, sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda öğrencilerine karşı duyduğu sevgiyle onlara sıcak bir okul ortamı sunan bir hayırsever. Öğrencilerine ileride hatırlayacakları birer sağlık iksiri sunarak, onların geleceğine yatırım yapıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyündeki ilkokulda müdür ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan Muharrem Karabaş, çetin kış şartlarının yaşandığı köyde okuldaki sobaları yakıp öğrencilerini hazırladığı ıhlamur çayıyla karşılıyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyündeki ilkokulda müdür ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan Muharrem Karabaş, çetin kış şartlarının yaşandığı köyde okuldaki sobaları yakıp öğrencilerini hazırladığı ıhlamur çayıyla karşılıyor.