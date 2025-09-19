Köyceğiz'de Orman Yangını: 170 Personel ve 28 Arazözle Müdahale

Köyceğiz'de Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Güncelleme — Ekip Sayısı ve Detaylar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gece kara ekipleriyle başlayan söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla hava ekiplerinin de katılmasıyla sürdürüldü. Alevlere 170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak ile müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.