Köyceğiz'de Orman Yangını: 170 Personel ve 28 Arazözle Müdahale

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan orman yangınına 170 personel, 28 arazöz ve hava ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:18
Köyceğiz'de Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Güncelleme — Ekip Sayısı ve Detaylar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gece kara ekipleriyle başlayan söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla hava ekiplerinin de katılmasıyla sürdürüldü. Alevlere 170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak ile müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

