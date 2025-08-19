DOLAR
Kral Abdullah'tan Lübnan'ın Güvenlik ve Egemenliğine Tam Destek

Kral Abdullah, Amman'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul ederek Ürdün'ün Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğine tam desteğini teyit etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:26
Ürdün'den Amman'da kritik görüşme

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteğini teyit etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliğini güçlendirme ve egemenliğini koruma konusunda tam destek vereceği vurgulandı.

Kral Abdullah, iki ülke arasında özellikle ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesinin önemine dikkati çekerek, bölgesel istikrarın sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Suriye, Gazze ve İsrail politikası

Kral Abdullah, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının da ortak bir öncelik olduğunu kaydederek, Ürdün'ün "Suriyeli kardeşlerin ülkelerinin egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini koruma çabalarına" desteğini yineledi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak Kral Abdullah, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve halkın acılarının hafifletilmesi için insani yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah ayrıca, Ürdün'ün İsrail'in Batı Şeria ve bölgedeki nüfuzunu genişletme planlarını kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Sürpriz ziyaret ve ikili görüşmeler

Sürpriz bir ziyaret kapsamında bugün Amman'a gelen Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

