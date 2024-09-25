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Kremlin, Rus Vatandaşlarını Lübnan'ı Terk Etmeye Çağırdı

Kremlin, güvenlik nedeniyle Lübnan'daki Rus vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini önerdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:15
Kremlin, Rus Vatandaşlarını Lübnan'ı Terk Etmeye Çağırdı

Kremlin, Rus Vatandaşlarını Lübnan'dan Ayrılmaya Teşvik Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'da yaşayan Rus vatandaşlarının güvenlik endişeleri nedeniyle bu ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Peskov, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rus Vatandaşlarının Güvenliği Ön Planda

Peskov, Lübnan'da Rus vatandaşlarının varlığını hatırlatarak, "Artık vatandaşlarımızın mevcut ticari ulaşım imkanlarını kullanarak Lübnan topraklarını mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması açısından oldukça hayati bir adım." şeklinde konuştu.

Tahıl Anlaşmasına Dair Açıklamalar

Peskov, Karadeniz bölgesindeki tahıl anlaşmasının yeniden başlaması konusunda sorulan bir soruya da yanıt verdi ve "Şu anda bu konuda bir diyalog yok." dedi. Ayrıca, Rusya'nın diğer ülkelerle birlikte "tahıl anlaşmasının uygulanmaması konusunda belirli bir deneyime" sahip olduğunu belirtti ve konunun oldukça karmaşık olduğunu ifade etti.

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