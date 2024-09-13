Kremlin Sözcüsü: Türkiye Kendi Çıkarları Doğrultusunda Hareket Ediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov Açıklamada Bulundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) baskılarına karşı durarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti. Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Peskov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik açık bir baskı uyguladığını ve Türk ekonomisine zarar verileceği tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri

Peskov, "Ancak gördüğümüz gibi Türkiye Cumhuriyeti, bizimle de ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirerek sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor," dedi. Türkiye ile yapılan iş birliklerinin sürekli olarak devam ettiğini de belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek ilerlediğini vurguladı.

İngiltere ile İlişkiler

Rusya'nın, casusluk iddiaları nedeniyle altı İngiliz diplomatının akreditasyonunu iptal ettiğine dikkat çeken Peskov, bu durumun İngiltere ile diplomatik ilişkilerin sona ermesi anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Ukrayna Temasları

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın Rusya'ya saldırması, NATO ve ABD'nin çatışmaya katılması anlamına geliyor" sözlerini hatırlatarak, bu mesajın muhataplarına ulaştığından emin olduklarını kaydetti.