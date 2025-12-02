Kristi Noem'den 'tam seyahat yasağı' önerisi — Trump paylaştı

Kristi Noem, Trump ile görüşmesinin ardından yabancı ülkelere 'tam seyahat yasağı' önerdi; paylaşımı Trump tarafından Truth platformunda alıntılandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 07:07
ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan sert çağrı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek göçmenlik politikalarına ilişkin sert bir öneride bulundu.

"Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum" ifadelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Tartışma, ABD'de 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından başladı.

Noem, ABD’nin kan, ter ve özgürlük sevgisi üzerine inşa edildiğini hatırlatarak, yabancı işgalcilerin ABD kahramanlarını katletmesini, zorluklarla ödenen vergileri sömürmesini ve Amerikalılara ait hakları gasp etmesini istemediklerini vurguladı. "Onları istemiyoruz. Tek birini bile" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Noem’in gönderisini alıntılayarak kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşması ise dikkat çekti.

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek