Küçükçekmece'de çatıda tehlikeli poz: 3 çocuk kamerada

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, boşaltılan bir binanın çatısına çıkarak fotoğraf çeken 3 çocukün tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bulunan boşaltılan bir binanın çatısına çıkan çocuklar birbirlerinin fotoğrafını çekti. Sırayla yer değiştirerek kollarını açıp tehlikeli hareketler sergileyen çocukların görüntüleri çevredekilerde endişe yarattı.

Görüntülerin Yansıması

Kendi canlarını tehlikeye atan çocukların davranışları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, hem bölge sakinlerini hem de sosyal medyada paylaşım yapan izleyicileri tedirgin etti.

Yetkililer ve aileler açısından güvenlik risklerine işaret eden bu tür görüntüler, terk edilmiş yapıların denetiminin ve çocukların bilinçlendirilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

