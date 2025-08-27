Küçükçekmece'de gölde bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın gelişimi

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında dolaşan vatandaşlar, gölde hareketsiz duran bir çocuk gördü. Durumu fark eden çevredekiler yetkililere haber verdi.

Sudan çıkarılan çocuk için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ölen çocuğun, öğle saatlerinde kaybolan ve ailesi tarafından aranan 6 yaşındaki A.B. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.