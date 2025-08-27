DOLAR
41,04 -0,01%
EURO
47,8 0,04%
ALTIN
4.475,15 -0,05%
BITCOIN
4.600.107,67 -0,68%

Küçükçekmece'de gölde bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde gölde bulunan 6 yaşındaki A.B., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 01:01
Küçükçekmece'de gölde bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de gölde bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın gelişimi

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında dolaşan vatandaşlar, gölde hareketsiz duran bir çocuk gördü. Durumu fark eden çevredekiler yetkililere haber verdi.

Sudan çıkarılan çocuk için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ölen çocuğun, öğle saatlerinde kaybolan ve ailesi tarafından aranan 6 yaşındaki A.B. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
2
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
3
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
4
Erzurum'da JASAT, 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı
5
Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!
6
Kuveyt: İsrail'in Suriye'deki saldırıları egemenlik ihlali
7
Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı'nda Çelik Kubbe Teslimatı ve Akademi Mezuniyetine Katılacak

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025