Küçükçekmece'de Metrobüs Yangını: Florya'da Yolcular Tahliye Edildi

Küçükçekmece Florya metrobüs durağında motor kısmında yangın çıktı; yolcular tahliye edildi, yangın İETT görevlilerince söndürüldü ve seferlerde aksamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 09:08
Küçükçekmece'de Metrobüs Yangını: Florya'da Yolcular Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda yangın: yolcular tahliye edildi

Olay yeri ve zaman

Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi.

Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Metrobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

