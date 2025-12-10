Küçükçekmece'de Metrobüs Yangını: Florya'da Yolcular Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda yangın: yolcular tahliye edildi
Olay yeri ve zaman
Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi.
Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Metrobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edildi.
Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
