Küçükçekmece'de Minibüs Sürücüsü Yolcusunu Darbetti: Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de bir minibüs sürücüsü, ücretini ödemeyen yolcusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:19
Küçükçekmece'de Minibüs Sürücüsü Yolcusunu Darbetti: Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de bir minibüs sürücüsü, tartıştığı yolcusunu darbetmesi sonucu gözaltına alındı. Olay, Atakent Mahallesi'nde yaşandı ve sürücü M.Ö., yolcusunun ücretini ödememesi üzerine şiddet uyguladı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, minibüs sürücüsünün yakalanması için hemen harekete geçti. Ekipler, aracının plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Sürücü M.Ö.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, aracı 5 gün süreyle trafikten men edilerek ehliyetine de el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M.Ö.'nün taşıma kartı ve minibüsünün güzergah belgesi ile ilgili de inceleme başlattı. Sürücü hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

Olayın yaşandığı anlar, olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla dikkatler bu olaya çekildi.

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