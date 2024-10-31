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Küçükçekmece Metrobüs Kazasında 5 Kişiye Hapis İstemi

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:23
Küçükçekmece Metrobüs Kazasında 5 Kişiye Hapis İstemi

Küçükçekmece Metrobüs Kazası ve Sonuçları

Küçükçekmece'de 29 Ağustos tarihinde meydana gelen metrobüs kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 51 kişinin yaralanması sonrasında 5 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hayatını Kaybeden ve Müştekiler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul" olarak tanımlandı. Uçar'ın yakınları ve yaralıların da aralarında bulunduğu toplam 32 kişi iddianamede "müşteki" olarak yer aldı.

Sanıklar ve Suçlamalar

İddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB'de denetim amiri olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetimi saha amiri Şafak Yıldız, inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Devam Eden Soruşturma

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın memur olmaları nedeniyle haklarında devam eden soruşturma süreci detaylandırıldı.

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