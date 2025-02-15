Kudüs Kiliseleri'nden Gazze'ye Zorla Yerinden Edilmeye Karşı Çağrı

Kudüs'teki kiliselerin liderleri, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı durma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:07
Kudüs Kiliseleri'nden Gazze'ye Zorla Yerinden Edilmeye Karşı Çağrı

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planına sert bir yanıt vererek, insanlığa acil bir çağrı yaptılar. Yayınlanan ortak bildiri, Gazze'deki trajedinin insanlık için bir vicdan meselesi olduğu vurgusunu taşıyor.

Bildiride, Gazze'de yaşananların ahlaki ve dini değerlere bir meydan okuma olduğu belirtilerek, kitlesel yerinden edilme önerilerinin insan onuruna ve temel insan haklarına doğrudan bir saldırı olduğu ifade edildi. Bu tür önerilerin kategorik olarak reddedildiği vurgulanmıştır.

Bildirinin önemli bir noktasında, "Nesilleri yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Gazze'deki Filistin halkı evlerini terk etmeye zorlanmamalı, köklerinden koparılmamalı, evlerinden, miraslarından ve topraklarındaki varlıklarından mahrum bırakılmamalıdır" denildi. Hıristiyan inancının, bu tür ihlallere karşı sessiz kalmayacağı belirtildi ve Gazze halkına destek veren liderlere çağrıda bulunuldu.

Ayrıca, bildiride acil insani yardıma ihtiyaç duyan Gazze için güvenli insani yardım koridorlarının açılması gerektiğinin altı çizildi. "Bu kritik dönemde Gazze'yi terk etmek, insanlığımızı terk etmektir" ifadesiyle, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

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