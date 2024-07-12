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Kulisler hareketlendi: Erdoğan’dan emekli maaşları için 'Bu işi bitirin' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yönelik ek zam düzenlemesi için talimat vererek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi. En düşük emekli maaşının 12-13 bin TL seviyelerine yükseltilmesi hedeflenirken, kabine toplantısında bu konunun ele alınması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 11:59
Kulisler hareketlendi: Erdoğan’dan emekli maaşları için 'Bu işi bitirin' talimatı

Emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemesi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir konu olarak kulisleri hareketlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan ek artışın, maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor. Kulis bilgilerine göre, emeklilere yapılacak ek zam çalışmasının kabine toplantısında ele alınması planlanıyor. En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemede son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olacağı ifade ediliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan maaş zammının oranı yüzde 24,73 olarak belirlenmişken, gözler ek zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşlarının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşları 10 bin TL’nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme yapılması gündemde. En düşük emekli maaşının, 10 bin TL’den 12-13 bin TL seviyelerine yükseltilmesi için AK Parti kurmaylarının çalışmaları devam ediyor. Ancak, AK Partili yetkililerden gelen açıklamalarda emeklilere seyyanen zam verilmesinin şu an gündemde olmadığı vurgulandı.

ERDOĞAN’DAN EMEKLİLERE EK ZAM TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, "Emeklilere yapılacak zam konusunda çalışın. NATO Zirvesi’nden döndüğümde bu işi bitirin" talimatını verdiği öne sürüldü. Gelen bilgilere göre, AK Parti’nin ekonomi kurmayları mevcut seçenekleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. İlk görüşmede net bir sonuç elde edilemeyince, kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önceki toplantılarda yapılan çalışmalar da gözden geçirildi, ancak kesin bir formül ortaya konulamadı. Bu nedenle Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

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