Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

Kumluca Yağlı Güreşleri'nin Şampiyonu: Orhan Okulu

Antalya'da bu yıl 26. Kumluca Yağlı Güreşleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bu prestijli organizasyonda Orhan Okulu, rakibi Osman Kan'ı yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı.

Güreşlerin Ayrıntıları

Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte; Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş gibi önemli isimler katıldı. Toplam 67'si başpehlivan olmak üzere 1200 güreşçi, 14 kategoride birbirleriyle yarıştı.

Final Mücadelesi ve Sonuçlar

Müsabakanın finalinde, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ile Osman Kan karşı karşıya geldi. İlk 15 dakikada her iki pehlivan da dikkatli bir mücadele sergiledi. Normal sürenin ardından puanlamaya geçildi ve atak güreşiyle öne çıkan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Osman Kan ikinci, Yusuf Can Zeybek ve Yunus Emre Yaman ise üçüncülük ödülünü aldılar.

Şampiyonun Duyguları

Olay sonrası gazetecilere konuşan başpehlivan Orhan Okulu, bu başarıdan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. "Kumluca'da kendi seyircimin önünde başpehlivanlığı elde etmiş olmaktan son derece mutluyum. İnşallah sezonun finalinde Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemeri kazanarak bu başarıyı Antalya'ya getirmek istiyorum," dedi.

İhale ve Organizasyon Detayları

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşleri organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca güreşlerde yapılan ağalık ihalesini iş insanı Uğur Evran 4 milyon 307 bin lira ile kazanarak dikkat çekti.

Antalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde farklı illerden 67'si başpehlivan 1200 güreşçi, 14 kategoride rakipleriyle mücadele etti.

Antalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde farklı illerden 67'si başpehlivan 1200 güreşçi, 14 kategoride rakipleriyle mücadele etti.