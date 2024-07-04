Kuraklık ve kirlilik Tunca Nehri'ni yeşile döndürdü!

Bulgaristan'dan doğup Edirne'den geçen Tunca Nehri, son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış yetersizliği nedeniyle akışını durdurdu. Bu durum nehrin yüzeyinde yeşil bir tabaka oluşturdu ve çevre kirliliği sorunu daha belirgin hale geldi.





Tunca Nehri'nin suyu ile tarlalarını sulayan üreticiler, yaşanan kuraklık nedeniyle büyük endişe taşıyor. Nehrin kenarında piknik yapan vatandaşlar ise çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunuyorlar. Nehrin kirliliği ve kuraklık nedeniyle bölgedeki tarım ve çevre sağlığı ciddi tehdit altında.





Edirneli Çiğdem Tezel, nehrin kuraklıkla birlikte yeşile döndüğünü ve su yüzeyinde çok sayıda atık bulunduğunu belirtti. Tezel, "Tunca Nehri'nde yaşayan canlılar kötü durumda. Tarlalarına su almak isteyen çiftçiler de bu suyu kullanamıyorlar. Biz ailece gelip oturduğumuzda güzel bir manzara yok, sürekli çöplük gibi görünüyor. Her yerde şişeler ve atıklar buluyoruz. Nehrin temizlenmesi ve temiz tutulması gerekiyor" dedi.



Vatandaşlardan Asım Tezel de nehirde araç lastiği gibi büyük atıkların bulunduğunu belirtti. Tezel, "Nehrin bu hale gelmesi gerçekten üzücü. Kuraklık zaten büyük bir problemken, insanların çevreye olan duyarsızlığı durumu daha da kötüleştiriyor" diye ekledi.

