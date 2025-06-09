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Kurban Bayramı'nda Kabir Ziyaretleri Devam Ediyor

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, vatandaşlar Zincirlikuyu Mezarlığı ve Karacaahmet Mezarlığı'nda kabir ziyaretlerine devam etti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 15:53
Kurban Bayramı'nda Kabir Ziyaretleri Devam Ediyor

Kurban Bayramı'nın Dördüncü Günü Kabir Ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla, vatandaşlar bayramın dördüncü gününde de kabir ziyaretlerine devam etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yoğun bir ziyaretçi akını gözlemlendi. Hayranları, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in kabrini ziyaret ederek dua etti ve kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyaretçiler, yakınlarının mezarlarının bakımını da üstlenerek su dökme ve çiçek dikme gibi geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Ancak bazı mezar taşlarının kırık olduğu ve otların, ağaç dallarının geçiş yollarını kapattığı ileri sürüldü.

Bazı alanlarda, ziyaretçilerin bırakmış olduğu plastik su şişeleri çevre kirliliğine yol açarak dikkat çekti. Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda da bayramın son gününde yoğunluk yaşandı. Mezarlık içerisindeki araç park yerlerinin dolmasıyla birlikte, birçok vatandaş araçlarını yol kenarlarına bırakarak mezarlığa yürümeyi tercih etti.

Kabir ziyaretleri, bayram boyunca devam etmekte, insanların sevdiklerine olan özlemlerini ve saygılarını ifade etme imkanı sunmaktadır.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretleri, bayramın dördüncü gününde de sürdü....

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretleri, bayramın dördüncü gününde de sürdü. Birçok ünlü kişinin kabrinin yer aldığı Zincirlikuyu'da Müslüm Gürses'in mezarı, hayranları tarafından ziyaret edildi.

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