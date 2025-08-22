Küresel Kararlılık Filosu: Barselona ve Tunus'tan Gazze'ye Tarihin En Büyük Dayanışma Misyonu

Küresel Kararlılık Filosu adı altında 44 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle oluşturulan filonun, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak amacıyla Barselona ve Tunus'tan yola çıkacak gemilerle "Gazze ile en büyük dayanışma misyonu" olmayı hedefliyor.

Hedefler ve organizasyon

Filonun Barselona'dan 31 Ağustos'ta hareket etmesi öngörülüyor. Sözcülerden Brezilyalı Thiago Avila, bu girişimin büyüklüğüne dikkat çekerek, misyonun kapsamını tarihsel bir boyutta tanımladı.

Avila, Barselona'da düzenlediği basın toplantısında girişimleri özetleyerek bunların temel hedeflerini şu şekilde sıraladı: Gazze'deki ablukayı kırmak, insani yardım koridoru açmak ve Filistin topraklarındaki açlığı sona erdirmek.

Avila, misyonun büyüklüğüne ilişkin olarak, "Bu, Gazze'ye ulaşmak için yapılan tüm girişimlerin toplamından daha fazla insan ve tekneye sahip olması nedeniyle tarihin en büyük dayanışma misyonu olacak." dedi.

Avila ayrıca, "İnsanlığın temel görevi Gazze'ye yardım olmalı." ifadelerini kullandı ve çok sayıda uluslararası STK ile parlamento temsilcileri ve Greta Thunberg gibi aktivistlerin desteğini aldıklarını kaydetti.

Yerel ve ulusal destek

Barselona'da gemilerin uğurlanması için özel etkinlikler düzenleniyor. İspanya'nın dört bir yanından binlerce kişinin otobüslerle Barselona'ya gelerek gemileri uğurlaması bekleniyor.

Organizatörler, filonun hem insani yardımın erişimini artırmayı hem de uluslararası görünürlüğü yükseltmeyi amaçladığını vurguluyor.