Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Alpaslan Arslan ve Hakan Şimşek Antalya'ya döndü

Uluslararası sularda alıkonulan aktivistler yakınları ve yetkililerce karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, İstanbul'dan kalkan bir uçakla Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda çift, yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı ve Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerince karşılandı.

Havalimanı çıkışında konuşan Arslan, birkaç gün hapis kaldıklarını söyleyerek, Filistinlilerin '80 yıldır en büyük acıyı, çileyi yaşadıklarını' belirtti. Arslan, hareketle ilgili olarak şunları ifade etti: 'Birleşmiş vicdan hareketini başlattık. Bütün dünya vicdanlı insanların bir araya gelip oluşturduğu, dil, ırk, mezhep, ne kadar çeşitlilik varsa hepsinin başlattığı bir hareketti. Bu bir eşikti, inşallah zaferle taçlanır.'

Arslan, bu hareketin burada kalmayacağını ve Filistin'in özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hakan Şimşek ise Gazze'deki zulüm önlenmediği sürece dünyada diğer zulümlerin de engellenemeyeceğini söyledi. Şimşek, Küresel Sumud Filosu'nun önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, 'Gazze'de zulmü Küresel Sumud hareketinin vizyonuyla çözersek bundan sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak' dedi ve Siyonizmin sonunun başlangıcının yaşandığını ifade etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de filonun 'dünyanın sesi, nefesi' olduğunu ve önemli mesajlar verdiğini söyledi. Çetin, sivil hareketin önünde hiçbir devletin ve gücün duramayacağını vurgulayarak, Filistin'in en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını diledi.

