Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri Alpaslan Arslan ve Hakan Şimşek, Antalya Havalimanı'nda karşılandı; hareketin süreceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:17
Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Alpaslan Arslan ve Hakan Şimşek Antalya'ya döndü

Uluslararası sularda alıkonulan aktivistler yakınları ve yetkililerce karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, İstanbul'dan kalkan bir uçakla Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda çift, yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı ve Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerince karşılandı.

Havalimanı çıkışında konuşan Arslan, birkaç gün hapis kaldıklarını söyleyerek, Filistinlilerin '80 yıldır en büyük acıyı, çileyi yaşadıklarını' belirtti. Arslan, hareketle ilgili olarak şunları ifade etti: 'Birleşmiş vicdan hareketini başlattık. Bütün dünya vicdanlı insanların bir araya gelip oluşturduğu, dil, ırk, mezhep, ne kadar çeşitlilik varsa hepsinin başlattığı bir hareketti. Bu bir eşikti, inşallah zaferle taçlanır.'

Arslan, bu hareketin burada kalmayacağını ve Filistin'in özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hakan Şimşek ise Gazze'deki zulüm önlenmediği sürece dünyada diğer zulümlerin de engellenemeyeceğini söyledi. Şimşek, Küresel Sumud Filosu'nun önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, 'Gazze'de zulmü Küresel Sumud hareketinin vizyonuyla çözersek bundan sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak' dedi ve Siyonizmin sonunun başlangıcının yaşandığını ifade etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de filonun 'dünyanın sesi, nefesi' olduğunu ve önemli mesajlar verdiğini söyledi. Çetin, sivil hareketin önünde hiçbir devletin ve gücün duramayacağını vurgulayarak, Filistin'in en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını diledi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer...

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, Antalya'ya döndü. İstanbul'dan gelen Arslan ve Şimşek, Antalya Havalimanı'nda yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı ve Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince karşılandı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer...

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi
2
Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu
3
TSK Kır Koşusu Takımı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu
4
Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü
5
Türkiye'nin İlk 5G Laboratuvarı Teknopark İstanbul'da Kuruluyor
6
Gazze Ateşkesi Krizi: Smotrich Destek Vermiyor, Herzog Trump'a Nobel Çağrısı
7
Efkan Ala: Gazze'de Ateşkesin İlk Aşamasının Onaylanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında