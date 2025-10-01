Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 90 Deniz Mili Uzaklıkta

İsrail ablukasını kırma girişimi devam ediyor; filo yüksek risk bölgesinde

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına yaklaşık 90 deniz mili kaldığı, yolculuğun yüksek risk bölgesinde sürdüğü bildirildi. Filo, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Filoya ilişkin bilgiler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, geçen gecenin İsrail'in 'gözdağı taktikleriyle' geçtiği, ancak yolculuğun devam ettiği ve filodaki herkesin güvende olduğu belirtildi.

Küresel Sumud Filosu, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşuyor. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Yetkililer, İsrail tarafından bir saldırı olmaması halinde filonun yarın sabah Gazze'ye ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Bu girişim, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Haberde ayrıca, filonun adındaki 'Sumud' kavramına dikkat çekildi. Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Haberde, Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgesinin bu kavramı tasvir etmek için kullanıldığı belirtildi.