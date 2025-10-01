Kurtulmuş: Küresel Sumud Filosu'na Yapılacak Her Saldırı Uluslararası Hukuk İhlali

TBMM Başkanı'nın açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu gemilerine yönelik olası saldırılara ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur"

Kurtulmuş, bu sözlerle saldırıların hukuki ve cezai boyutuna dikkat çekti. Uluslararası hukuka saygı ilkesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Açıklamada, benzer eylemlerin önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiği mesajı öne çıktı.