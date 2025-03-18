Kurtulmuş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart’ı Unutmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli bir video paylaşımı gerçekleştirdi.

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