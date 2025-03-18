Kurtulmuş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için anlamlı mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:09
Kurtulmuş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart’ı Unutmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli bir video paylaşımı gerçekleştirdi.

Vatanseverliğin Simgesi

Kurtulmuş, mesajında "Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu"

Çanakkale'nin Kahramanları

Kurtulmuş, Seyit Onbaşı gibi kahramanların, Çanakkale Savaşları'nda ülkemiz için nasıl büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlatarak, "Akif'in dediği gibi 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi"

Mesajında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken, geleceğimiz için mücadele eden kahramanları yad etti.

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