Kurtulmuş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart’ı Unutmadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli bir video paylaşımı gerçekleştirdi.
Vatanseverliğin Simgesi
Kurtulmuş, mesajında "Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu" Kurtulmuş, Seyit Onbaşı gibi kahramanların, Çanakkale Savaşları'nda ülkemiz için nasıl büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlatarak, "Akif'in dediği gibi 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" Mesajında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken, geleceğimiz için mücadele eden kahramanları yad etti.
Çanakkale'nin Kahramanları
Kurtulmuş, Seyit Onbaşı gibi kahramanların, Çanakkale Savaşları'nda ülkemiz için nasıl büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlatarak, "Akif'in dediği gibi 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" Mesajında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken, geleceğimiz için mücadele eden kahramanları yad etti.
Mesajında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken, geleceğimiz için mücadele eden kahramanları yad etti.