Kurucaşile Tekkeönü'nde Çöp Toplama Etkinliği: 2 Saatte 30 Poşet Toplandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen çöp toplama etkinliği, Tekkeönü Köyü Sahilinde gerçekleştirildi. Etkinlikte kısa sürede dikkate değer miktarda atık toplandı.

Etkinlik Detayları

CHP İlçe teşkilatı ile Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinliğe vatandaşlar da katıldı. İlçe Başkanı Reyhan Aybilek’in de yer aldığı çalışmada, 2 saat içerisinde 30 poşet çöp toplandığı bildirildi.

En çok toplanan atıklar arasında plastik su şişeleri, cam şişeler ve poşetler yer aldı. Ayrıca toplanan çöpler arasında terlik, gazoz şişesi ve cips poşeti gibi farklı atıkların da olduğu dikkat çekti.

Mesaj ve Teşekkür

İlçe Başkanı Aybilek, etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Tekkeönü mevkiinde düzenlediğimiz çöp toplama etkinliğiyle hem doğamızı koruduk hem de farkındalık oluşturduk. Temiz bir çevre için el ele vererek 2 saat boyunca sahil kenarındaki çöpleri topladık. Çok güzel doğamız var, kendi elimizle katletmeyelim. Lütfen çöpleri gelişi güzel atmayalım. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel Tekkeönü, Kurucaşile, Bartın bırakalım"

Etkinlik, yerel halkın ve siyasi kuruluşların iş birliğiyle çevre duyarlılığının artırılmasına katkı sağladı.

