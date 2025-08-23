DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı

Kuşadası'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tur minibüsünde 7 yabancı turist yaralandı; yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:45
Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı

Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı

Kaza ve müdahale

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan bir tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 yabancı turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.H.D. (44) yönetimindeki 09 APH 834 plakalı tur minibüsü, Söke-Kuşadası karayolu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 7 yabancı turist yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale
3
Erzincan'da AFAD gönüllüsü kros motosikletiyle mahsur kuzuyu kurtardı
4
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
5
Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
6
Yerlikaya: Artvin'de 'Türkiye'nin Huzuru' ile terörsüz geleceğe emin adımlarla
7
İBB'den dijital uygulama tabanlı 150 taksi ihalesi — Son başvuru 1 Eylül

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı