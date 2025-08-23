Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı
Kaza ve müdahale
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan bir tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 yabancı turist yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.H.D. (44) yönetimindeki 09 APH 834 plakalı tur minibüsü, Söke-Kuşadası karayolu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.
Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 7 yabancı turist yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
