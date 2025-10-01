Kuşadası'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek: 9 Tekne Denize Açıldı

Eylem ve hedef

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek vermek üzere bir araya geldi.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla hazır bulundu. Burada yapılan duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Denize açılma ve dönüş

Daha sonra bir grup, Kuşadası Yat Limanı'ndan Filistin bayrağı asılı 9 tekneyle denize açıldı. Kıyıda bekleyen vatandaşlar teknelerdekileri selamladı.

Tekneler bir süre açıkta bekledikten sonra limana geri döndü.

