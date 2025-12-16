DOLAR
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’den Şehit Polis Alaattin Özdemir’in Ailesine Ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehit Polis Memuru Alaattin Özdemir’in şehadet yıl dönümünde ailesini ziyaret ederek dualarla andı ve şehit ailelerine destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:12
Şehadet yıl dönümünde duayla anma ve ailelere destek vurgusu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehit Polis Memuru Alaattin Özdemir'in şehadet yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Başkan Kahveci, şehit ailelerinin her zaman devlet ve milletin yanında olduğunu vurgulayarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti.

Ziyarette, şehit Polis Memuru Alaattin Özdemir dualarla yad edildi ve "Vatan için verilen her nefes bizim için sonsuz bir gururdur" mesajı paylaşıldı.

Şehidin ruhu için edilen duaların ardından ziyaret sona erdi.

