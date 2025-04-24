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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da fuhuş operasyonu gerçekleştirilerek 6 zanlı gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:35
Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Kütahya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, fuhuş olaylarının tespiti ile fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin adalet önüne çıkarılması amacıyla düzenlendi.

Uzun Süren Takip ve Eş Zamanlı Baskınlar

Yaklaşık iki ay süren takip sonrasında belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda: kurusıkı tabanca, tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına Alınanlar ve Sürecin Devamı

Baskınlar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli arasında H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A. (36) yer alıyor. Şüphelilerin fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli...

Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli...

Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

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