Kütahya'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Kütahya'da Gazze İçin Ses Yükseldi

Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından düzenlenen etkinlik, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. Protestoya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar destek verdi.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon Açıklamalarda Bulundu

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları nedeniyle tamamen çöktüğünü belirtti. Bombalanan hastanelerin tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini ifade etti.

Balon, Gazze'de eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanlarının da İsrail saldırılarıyla > yıkıldığını kaydetti. Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayan Balon, sivil toplum kuruluşları olarak Filistin halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

Yaşanan Zulme Sessiz Kalınmamalı

Balon, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz, Gazze ölüyor, sessiz kalmayın. Bugün bürünülen sessizlik, yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacak. Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz, bu yüzden sokaklara dökülelim, Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim."

Son olarak Balon, pazar günü yapacakları Gazze'ye destek yürüyüşüne herkesi davet etti.

Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı’nda düzenlenen etkinlik için bir araya geldi. KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon (fotoğrafta), basın açıklamasını okudu.

Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı’nda düzenlenen etkinlik için bir araya geldi. KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon (fotoğrafta), basın açıklamasını okudu.