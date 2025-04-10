DOLAR
37,91 0,19%
EURO
42,47 -2,16%
ALTIN
3.848,48 -2,34%
BITCOIN
3.002.047,8 4,55%

Kütahya'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:09
Kütahya'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Kütahya'da Gazze İçin Ses Yükseldi

Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından düzenlenen etkinlik, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. Protestoya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar destek verdi.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon Açıklamalarda Bulundu

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları nedeniyle tamamen çöktüğünü belirtti. Bombalanan hastanelerin tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini ifade etti.

Balon, Gazze'de eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanlarının da İsrail saldırılarıyla > yıkıldığını kaydetti. Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayan Balon, sivil toplum kuruluşları olarak Filistin halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

Yaşanan Zulme Sessiz Kalınmamalı

Balon, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz, Gazze ölüyor, sessiz kalmayın. Bugün bürünülen sessizlik, yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacak. Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz, bu yüzden sokaklara dökülelim, Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim."

Son olarak Balon, pazar günü yapacakları Gazze'ye destek yürüyüşüne herkesi davet etti.

Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivil toplum...

Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı’nda düzenlenen etkinlik için bir araya geldi. KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon (fotoğrafta), basın açıklamasını okudu.

Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivil toplum...

Kütahya’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı’nda düzenlenen etkinlik için bir araya geldi. KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon (fotoğrafta), basın açıklamasını okudu.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?' Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti
2
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni'nde Konuştu
3
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi
4
Samsun Atakum'da İnşaat Yanında Yol Kısmen Çöktü
5
Iraklı Ressam Selman Kerim'den Sıradışı Çivi ve Piksel Sanatı
6
Namibya'dan Vize Zorunluluğu: ABD, İngiltere ve 31 Ülkeye Uygulanacak
7
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak