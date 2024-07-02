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Kütahya'da korkunç cinayet! Annesini ve üvey babasını öldürdü...

Kütahya'da Meydan Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayda, bir evde gerçekleşen cinayette 19 yaşındaki Mert Furkan Ş., annesi Sevgi Koçer (48) ve üvey babası Ünal Koçer'i (53) öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda zanlı, ebeveynlerini sürekli olarak kendisine baskı kurmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 11:14
Kütahya'da korkunç cinayet! Annesini ve üvey babasını öldürdü...

Mert Furkan Ş., sorgusunda annesiyle uyumsuzluğu ve üvey babasıyla anlaşamadığını belirterek, evde sürekli olarak kendisine baskı yapıldığını iddia etti. Şüpheli, olay günü yaşanan tartışma sonrasında evden kovulduğunu ve bu duruma tepki olarak annesi Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle annesini vurduğunu, daha sonra da üvey babası Ünal Koçer'e tabancayla ateş ettiğini anlattı.

Cinayet öncesinde hazırlık yaptığını belirten Mert Furkan Ş., çelik yelek ve tabanca aldığını ifade etti. Tartışmanın büyümesiyle gerçekleşen bu korkunç olay sonucunda annesi ve üvey babasını öldürdüğünü sorguda detaylı bir şekilde anlattı.

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