Kütahya'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Olay, Ali Ölmez'in kullandığı 20 R 8744 plakalı minibüs ile Ali Kalaycı yönetimindeki 43 RU 642 plakalı otomobilin Hisarcık-Gediz kara yolu üzerindeki Dere köyü yakınında çarpışması ile gerçekleşti.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralananların arasında otomobil sürücüsü Ali Kalaycı, Seher Kalaycı, Müberra Kalaycı, Hatice Özçelik ve minibüsteki Bayram Ölmez bulunuyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Ali Kalaycı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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