DOLAR
34,34 0,05%
EURO
36,31 0,56%
ALTIN
2.846,74 0,9%
BITCOIN
3.110.138,65 -1,1%

Kütahya'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, sağlık durumu ciddiyetini koruyan bir yaralı var.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:07
Kütahya'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Olay, Ali Ölmez'in kullandığı 20 R 8744 plakalı minibüs ile Ali Kalaycı yönetimindeki 43 RU 642 plakalı otomobilin Hisarcık-Gediz kara yolu üzerindeki Dere köyü yakınında çarpışması ile gerçekleşti.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralananların arasında otomobil sürücüsü Ali Kalaycı, Seher Kalaycı, Müberra Kalaycı, Hatice Özçelik ve minibüsteki Bayram Ölmez bulunuyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Ali Kalaycı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
2
Mozambik'te Protestolar Kanlı Sonuçlandı: 6 Ölü
3
Kayseri'de Huzur Uygulaması: 1 Hükümlü ve 7 Aranan Kişi Yakalandı
4
Kütahya'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
5
Kars'ta 7. Uluslararası Avrasya Spor Kongresi Sona Erdi
6
İsrail Ordusu Tulkerim'de Baskın Düzenledi: İki Yaralı
7
Pakistan, Hava Kirliliğinden Etkilenerek Hastane Yatak Sayısını Arttırdı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak