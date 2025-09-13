Kütahya'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil Uğurlandı

Kütahya'da kontrolünü kaybeden otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Trafik Uzman Çavuş Yücel Yeşil için tören düzenlendi, naaş memleketi Manisa Kula'ya uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:58
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma trafik Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in (26) cenazesi için düzenlenen törenin ardından naaş, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine uğurlandı.

Törenin ayrıntıları

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, hastane morgundan alınarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasının önüne getirildi. Törene Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Törende şehidin özgeçmişi okunup Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualarla uğurlama gerçekleştirildi. Ardından cenaze memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gönderildi.

Kaza ve soruşturma

Olayda, Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarptıktan sonra şarampole devrilmişti. Yeşil olay yerinde şehit oldu.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Rukiye ile çocukları Rüveyda ve İsmail D. yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü Abdullah D., İl Jandarma Komutanlığına götürülerek soruşturma başlatıldı.

