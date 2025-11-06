Kütahya'da SİBERAY Kafeler Bölgesinde Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, Kafeler Bölgesi'nde yasadışı bahis, oltalama, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:19
Kütahya'da SİBERAY Kafeler Bölgesinde Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Kütahya'da SİBERAY'dan Kafeler Bölgesinde Siber Suç Bilgilendirmesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY bünyesindeki çalışmalar kapsamında Kafeler Bölgesi'nde vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Bilgilendirmenin amacı

Faaliyet, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ile toplumda farkındalık ve bilinçlendirme sağlanması hedefiyle gerçekleştirildi.

Ele alınan konular

Vatandaşlara özellikle yasadışı bahis, siber güvenlik, oltalama ve siber zorbalık konularında bilgi verildi ve alınması gereken önlemler aktarıldı.

KÜTAHYA’DA VATANDAŞLAR SİBER SUÇLARA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

KÜTAHYA’DA VATANDAŞLAR SİBER SUÇLARA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

KÜTAHYA’DA VATANDAŞLAR SİBER SUÇLARA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek