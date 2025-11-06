Kütahya'da SİBERAY Kafeler Bölgesinde Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Kütahya'da SİBERAY'dan Kafeler Bölgesinde Siber Suç Bilgilendirmesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY bünyesindeki çalışmalar kapsamında Kafeler Bölgesi'nde vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Bilgilendirmenin amacı

Faaliyet, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ile toplumda farkındalık ve bilinçlendirme sağlanması hedefiyle gerçekleştirildi.

Ele alınan konular

Vatandaşlara özellikle yasadışı bahis, siber güvenlik, oltalama ve siber zorbalık konularında bilgi verildi ve alınması gereken önlemler aktarıldı.

