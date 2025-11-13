Kütahya Polisi 49 Operasyonla Uyuşturucuya Darbe: 83 Gözaltı, 17 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son iki hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Operasyon ve Sonuçlar

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda toplam 49 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 83 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten Açıklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin hayallerini yeşertmeye devam edeceğiz. Kütahya’mızın bağımsız geleceği için uyuşturucu ve her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

