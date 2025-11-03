Kütahya Şeyhler Köyü'nde Yangın: 2 Ev ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları ve Müdahale

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyü'nde çıkan yangın, iki konutu ve bir ahırı kullanılamaz hale getirdi.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki köyde, Yaşar Kaplan'a ait ahşap evin çatı kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kuzeni Hasan Hüseyin Kaplan'ın evine ve ahıra sıçradı. İlk müdahale köylüler tarafından yapıldı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hisarcık ve Emet ilçelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Olay sonucunda 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

