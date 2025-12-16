DOLAR
Kütahya, TÜİK Araştırmasında Türkiye'nin 'En Mutlu' 5. Şehri: Yaşam Memnuniyeti %73.76

TÜİK'in 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'na göre Kütahya, yüzde 73.76 ile Türkiye'nin en mutlu beşinci şehri oldu; Sinop birinci, Afyonkarahisar ve Uşak ilk 10'da.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:23
Kütahya Türkiye'nin 'En Mutlu' 5. Şehri Oldu

TÜİK'in 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları açıklandı

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucuna göre Kütahya, yüzde 73.76 oranıyla Türkiye'nin 'en mutlu' beşinci şehri oldu.

Listede birinci sırada Sinop yer alırken, ilk 10 arasında Kütahya'nın komşu illeri Afyonkarahisar ve Uşak da bulunuyor.

Kütahyalı vatandaşlar, kentin 572 bin nüfusu ve sahip olduğu doğa, tarih ile kültürel zenginlikler sayesinde Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, Kütahya'nın sosyal dokusunu ve komşuluk ilişkilerini şöyle özetledi: 'Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir.'

