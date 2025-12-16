Kütahya Valisi Musa Işın Şehit Aileleriyle Buluştu

Valilikte kabul ve destek mesajı

Kütahya Valisi Musa Işın, valilik makamında şehit babası Beytullah Kahraman ile Hüseyin Yılmaz, Ahmet Akyıldız, Sabahattin Özdemir ve Süleyman Çelik'i kabul etti.

Gerçekleşen kabulde Vali Işın, devlet ve millet olarak her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını vurguladı. Şehit ailelerinin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Işın, kendilerine her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

