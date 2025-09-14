Kuveyt Emiri, Katar Ziyareti Öncesi CENTCOM Komutanı Cooper ile Görüştü

Kuveyt Emiri, Katar Ziyareti Öncesi CENTCOM Komutanı ile Bir Araya Geldi

Görüşme bölgesel güvenlik gündemi ve savunma işbirliği tartışmaları arasında gerçekleşti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar ziyareti öncesinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre kabulde Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah es-Sabah da hazır bulundu. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu görüşme, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırıları sonrası ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin geleceği hakkında soru işaretlerinin dile getirildiği bir döneme denk geldi. Emiri'nin ziyaretinin Katar programı öncesine rastlaması dikkat çekti.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu; ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıya birçok ülkeden tepki gelirken, BM Güvenlik Konseyi 11 Eylül'de Doha'daki saldırıyı görüşmek üzere toplandı. Ayrıca, Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle 15 Eylül'de Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenlenmesine karar verildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in 2020'de ABD Başkanı Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile imzaladığı Abraham Anlaşmaları'na da atıfta bulunuldu.