Kuveyt Emiri, Katar Ziyareti Öncesi CENTCOM Komutanı Cooper ile Görüştü

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed, Katar ziyareti öncesi CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile görüştü; görüşme bölgesel güvenlik kaygılarıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 18:15
Kuveyt Emiri, Katar Ziyareti Öncesi CENTCOM Komutanı Cooper ile Görüştü

Kuveyt Emiri, Katar Ziyareti Öncesi CENTCOM Komutanı ile Bir Araya Geldi

Görüşme bölgesel güvenlik gündemi ve savunma işbirliği tartışmaları arasında gerçekleşti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar ziyareti öncesinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre kabulde Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah es-Sabah da hazır bulundu. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu görüşme, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırıları sonrası ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin geleceği hakkında soru işaretlerinin dile getirildiği bir döneme denk geldi. Emiri'nin ziyaretinin Katar programı öncesine rastlaması dikkat çekti.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu; ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıya birçok ülkeden tepki gelirken, BM Güvenlik Konseyi 11 Eylül'de Doha'daki saldırıyı görüşmek üzere toplandı. Ayrıca, Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle 15 Eylül'de Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenlenmesine karar verildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in 2020'de ABD Başkanı Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile imzaladığı Abraham Anlaşmaları'na da atıfta bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KGK Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta: Şerife Çetin ve Mustafa Bassim ödüllendirildi
2
Hatay Dörtyol'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
3
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
4
Hamas'tan Doha Çağrısı: İsrail Saldırıları Sona Ersin
5
Samsun Alaçam'da Jandarma 6 Kişiyi İzinsiz Kazıda Suçüstü Yakaladı
6
Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği: 'Niyet Beyanı' İmzalandı
7
Karabük Ovacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye