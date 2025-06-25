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Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk, referans sistemiyle müşteri kazandıranlara 5.000 TL ödeme yapıyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:53
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ün Yeni Kampanyasıyla Binlerce Lira Kazanın

Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla her gün yeni kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu rekabette öne çıkan Kuveyt Türk, referans sistemi aracılığıyla müşterilere 5.000 TL kazandıracak bir kampanya başlattı.

Davet Kodunu Paylaşarak Kazanç Sağlayın

Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden müşteri olan bireyler, kendilerine özel gönderilen davet kodunu sevdikleriyle paylaşarak bu karlı kampanyaya dâhil olabiliyor. Her bir davet ile Kuveyt Türk Mobil üzerinden yeni bir müşteri kazandıran kullanıcılar için hesabına anında 500 TL yatırılıyor. Toplamda 10 kişiyi Kuveyt Türk ailesine dahil ettiğinizde ise kazanımınız 5.000 TL'ye kadar yükselebiliyor!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Yeni Müşterilere 500 TL Harcama İadesi

Kampanya, sadece davet edenleri değil, yeni olarak davet kodu ile Kuveyt Türk'e katılan müşterileri de ödüllendiriyor. Yeni üyeler, Sağlam Nakit Kartı ile yaptıkları 500 TL ve üzeri ilk harcamalarına karşılık 500 TL harcama iadesi kazanma fırsatı buluyor.

Kampanya Şartları ve Kazanç Detayları

Kuveyt Türk'ün kampanya duyurusunda, kimlerin bu fırsattan yararlanabileceğiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı. Kuveyt Türk Mobil üzerinden bireysel, çiftçi ve şahıs firması hesabı açan yeni müşteriler ile davet kodunu paylaşan mevcut Kuveyt Türk müşterileri kampanyadan faydalanabilir. Davet kodunu paylaşarak yeni müşteriler kazandıran mevcut kullanıcılar, 500 TL'lik ödülü işlemlerinin ardından 2 gün içerisinde hesaplarına alacak. Ayrıca, davet koduyla mobil olarak hesap açan yeni müşterilerin 500 TL harcama iadesi ise ilk harcamaların ardından 2 gün içinde hesaplarına yansıyacak.

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