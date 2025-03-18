Kuzey Kore, ABD'nin Yemen Hava Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Kuzey Kore, ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırılarını Kınıyor

Kuzey Kore, ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı ve bu eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yayımlanan açıklamada, Kahire Büyükelçisi Ma Tong Hui'nin yorumlarına yer verildi. Ma, ABD'nin Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ma, "Tek taraflı jeopolitik hırslarıyla hareket eden ve uluslararası hukuku hiçe sayarak diğer ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal eden ABD'nin yasa dışı askeri hamlelerinden büyük endişe duyuyorum. Bu durumları şiddetle kınıyorum ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, ABD'nin söz konusu saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil olmak üzere tüm uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası topluma, "ABD'nin bölgesel barış ve istikrarı bozan holiganizmine" karşı durma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Husiler ile ilgili gelişmeler de dikkat çekti. 7 Mart'ta yapılan açıklamada, Husilerin İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığı bildirildi. Aksi takdirde, İsrail'e karşı deniz operasyonlarına yeniden başlayacaklarını dile getirdiler.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise, ABD'nin yeni saldırısının kendi askeri güçlerini daha da geliştireceğini ifade etti.

Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin kendi hedefleri olacağına işaret ederek, saldırıların sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını belirtti.

Son olarak, İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin yaralandığını açıkladı.