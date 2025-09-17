Kuzey Kore: Japonya-Avustralya Güvenlik İşbirliği 'Tehlikeli Askeri Hamle'

Kuzey Kore, Japonya'nın Avustralya ile güvenlik işbirliğini 'tehlikeli bir askeri hamle' olarak nitelendirdi; savaş gemisi ihalesi tepki çekti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:47
Kuzey Kore, Japonya-Avustralya Güvenlik İşbirliğini 'Tehlikeli' Buldu

Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Pyongyang yönetimi Tokyo ile Canberra arasındaki yakınlaşmaya güçlü tepki gösterdi. Kuzey Kore, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini tehlikeli bir askeri hamle olarak niteledi.

Pyongyang'ın Tepkisi

KCNA aracılığıyla yayılan açıklamada, Japonya ve Avustralya'nın bölgede ortak caydırıcılığı güçlendirme amacına yönelik adımları kınandı. Haberde, iki ülkenin bu adımının "tehlikeli bir askeri hamle" olduğu vurgulandı.

Açıklamada yer alan ifadede, "Bugünün Asya'sı, Samurayların torunlarının yabancı güçlerle işbirliği yaparak Doğu'yu fethetme hamlesine en ufak bir hoşgörü göstermeyecek." denildi.

Savaş Gemisi İhalesi ve İşbirliği Detayları

Haberde, Tokyo ve Canberra arasındaki yakınlaşmanın bağlamı olarak Eylülde başkent Tokyo'da düzenlenen 12'nci "2+2" formatlı görüşmeler hatırlatıldı. Görüşmede Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Savunma Bakanı Nakatani Gen, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles bir araya gelmişti.

Bakanların, Tokyo-Canberra arasında savunma teçhizatı ve siber alanlarda güvenlik işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardıkları belirtildi. Buna paralel olarak Avustralya, donanması için açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine verdi.

İhale kapsamına göre 11 yeni savaş gemisi inşa edilecek; bunların ilk üçü Japonya'da üretilecek ve ilk geminin 2030'da Avustralya donanmasına teslim edilmesi planlanıyor. Kalan 8 gemi ise Avustralya'da inşa edilecek. Yeni savaş gemileri, Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak.

