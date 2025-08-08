Kuzey Makedonya'dan 90 Öğrenci, TİKA'nın Desteğiyle Türkiye'yi Keşfetti

Kuzey Makedonya'dan 90 öğrenci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen kültürel program çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültürel Gezi Programı, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği tarafından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programda, Kuzey Makedonya'nın Mavrova-Rostuşa, Jupa, Kırçova, Plasnitsa, Debreşte, Lisiçani, Aşağı Koliçani, Draçevo, Preglova ve Çolopesi gibi farklı bölgelerindeki Türk liselerinde eğitim gören 90 öğrenci, Edirne, İstanbul, Konya ve Çanakkale gibi önemli şehirleri ziyaret etme fırsatı buldu.

Bu gezinin amacı, Kuzey Makedonya'daki Türk gençlerinin ana vatanlarıyla olan gönül bağlarını güçlendirmek ve kültürel aidiyet duygularını pekiştirmek olarak belirlendi. Öğrenciler, Türkiye'nin köklü medeniyet birikimini yerinde görme fırsatı buldu ve Türk tarihi ile kültürünü tanıma imkanı elde etti.

