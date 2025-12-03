KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nda 5 Proje Onaylandı

KUZKA, 2025 Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 5. döneminde Çankırı'dan 3, Sinop'tan 2 olmak üzere toplam 5 projeyi desteklemeye karar verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:29
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nda 5 Proje Onaylandı

KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nda 5 Proje Onaylandı

Çankırı ve Sinop'tan projelere danışmanlık desteği sağlanacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında 5. dönem başvuruları değerlendirildi ve başarılı projeler belirlendi.

Değerlendirme süreçleri sonucunda toplam 5 proje, KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. Başvurular arasında Çankırı’dan 3, Sinop’tan 2 proje desteklenecek.

KUZKA, bu teknik destek programı ile Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programının bir bileşeni olarak Çankırı ve Sinop’taki turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sunacak projelere danışmanlık desteği sağlayacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor. Projelere ilişkin detaylı bilgiler KUZKA’nın internet sitesinden yayımlanacak.

Program, TR82 Bölgesi'nden proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak. KUZKA söz konusu programı 18 Şubat tarihinde ilan etmişti.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) TARAFINDAN "2025 YILI DESTİNASYON GELİŞTİRME TEKNİK DESTEK...

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) TARAFINDAN "2025 YILI DESTİNASYON GELİŞTİRME TEKNİK DESTEK PROGRAMI" KAPSAMINDA DESTEKLENECEK BAŞARILI PROJELER AÇIKLANDI.

