KYK yurdundaki asansör faciasında karar: İstenen ceza belli oldu

Aydın'da, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş (22) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sona erdi. Soruşturmada, asansör bakım firması yetkilisi ve asansörü monte eden firmanın sahibi ile 2 mühendis tutuklandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, olay yerinden alınan fotoğraf ve video kayıtları ile bilirkişi raporunun bazı kısımları delil olarak sunuldu. İddianamede, asansör kazasında ihmallerin olduğu ve sanıkların cezalandırılması istendi.

İddianamede, 16 kız öğrencinin bindiği asansörün zemin kattan bodrum kata doğru düştüğü, Zeren Ertaş'ın asansörden çıkmak isterken asansör kabini ile duvar arasında sıkıştığı ve öldüğü belirtildi. İddianamede, genç kızın ayrıntılı otopsi raporuna da yer verildi. Otopsi raporunda, Zeren Ertaş'ın ölüm sebebinin sıkışma olduğu, kazada 2 öğrencinin de hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Asansörün fren sistemi olan 'UCM' sistemini devre dışı bıraktığı için tutuklanan asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B, iddianamede asli kusurlu bulundu. İddianamede, 'UCM sistemi, asansör kapıları açıkken kabinin kontrolsüz hareketini önleyen bir güvenlik ekipmanıdır. Kaza sırasında bu sistemin çalışmaması, sanığın ağır bir kusur işlediğini göstermektedir' denildi.

İddianamede, asansörün projesi, mekanik hesaplamaları ve denetiminden sorumlu olan makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A'nın tali kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, sanıkların asansörde yarı yük dengesi hesaplamalarını yanlış yaptığı, bu yüzden frenlerden birinin devre dışı kaldığı, diğerinin de aşırı aşındığı ve işlevini yitirdiği ifade edildi.

KYK YURDUNDA ASANSÖR FACİASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yurt binasındaki asansör kazasında hayatını kaybettiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, asansörün montajını yapan firmanın sahibi tutuklu Halil T'nin yarı yük dengesi eksik olan asansörü monte ettiği, bu hatayı meslek tecrübesiyle fark etmesi gerektiği belirtildi.



Ayrıca, asansörün iniş ve çıkışındaki elektrik amper farkının yüksek olmasının, frenlerde ve karşı yük dengesinde sorun olduğunu gösterdiğine işaret edilen iddianamede, elektrik mühendisi tutuksuz sanık N.M'nin kusurunun taksirli olduğu ifade edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa B, Uğur İ, Ramazan A. ve Halil T'ye 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 ila 22,5 yıl, tutuksuz sanık N.M'ye ise 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi.