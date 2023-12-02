'Laz Kızı' Olayından Sonra Yeniden Gündemde! Tiktok Kapatılacak Mı? İşte Yanıtı

Son dönemlerde Tiktok kullanıcıları çeşitli konu başlıkları ile gündeme gelmeyş sürdürüyor. Özellikle kamuoyunda ciddi yankı uyandıran 'Laz Kızı' olayının ardından Tiktok'un kapatılmasına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi.

Türkiye'de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da yaptığı bir açıklamada, TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik yapılan çalışmaların detaylarına değindi. Yayman, Türkiye ve Avrasya temsilcisi olan TikTok'un komisyon tarafından çağrıldığını belirterek, "TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, kültürümüze, çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik tasvip etmeyeceğimiz yayınları kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi. Yayman, TikTok'un temsilcisinin 7 Aralık tarihinde TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna geleceğini ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Yayman şu ifadeleri kullandı:

"Başta Tik Tok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM'de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır."

Açıklamalarında TikTok ve benzeri dijital mecralara yönelik alınacak yaptırımların ciddiyetini vurgulayarak şunları belirtti: "Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."



Yayman'ın açıklamalarından başta Tiktok olmak üzere tüm dijital mecraların denetimi ve içeriklerin vergilendirilmesine yönelik yeni yasal düzenlemelerin gündemde olduğuna dair sinyallerin verildiği ancak şu an için net bir sonuca varılamadığı görülüyor. Tiktok'un kapatılmasına yönelik nasıl bir kısıtlama getirileceği ise değerlendirmelerin ardından belli olacak.

