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Le Pen, Başbakan Barnier'i Hükümeti Düşürmekle Tehdit Etti

Marine Le Pen, bütçe talepleri karşılanmazsa, Başbakan Barnier'i hükümeti düşürmekle tehdit etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:16
Le Pen, Başbakan Barnier'i Hükümeti Düşürmekle Tehdit Etti

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, hükümetin bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Başbakan Michel Barnier'i gensoru önergesiyle tehdit etti.

Başbakan Barnier, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların "kırmızı çizgimiz" olarak tanımladığı 2025 bütçe tasarısında, elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini duyurdu. Ancak Le Pen, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, mevcut bütçede hâlâ ciddi sorunlar olduğunu ifade etti.

Le Pen, Barnier'ye 2 Aralık'a kadar süre verdiğini açıkladı ve 2025 sağlık sigortası bütçesinin oylama yapılmadan yürürlüğe girmesi halinde gensoru önergesine destek verme niyetinin geçerli olacağını vurguladı. Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde Barnier hükümetinin bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyabileceğini belirten Le Pen, bunun için tüm muhalefetin birleşmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Le Pen, 4 kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, bütçenin görüşülme zamanının gensoru önergesi için ertelemesinin işe yaramayacağını savundu. Ayrıca, Barnier'nin Le Figaro gazetesindeki açıklamasında RN'nin talepleri dolayısıyla elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini onaylamaması üzerine tepkisini dile getirerek, bu durumun "demokratik bir sorun teşkil ettiğini" ifade etti.

"Oylarımızı istiyorlar ama kafalarımızı istemiyorlar, bunu 4 yıldır yaşıyoruz. Bir demokraside, Ulusal Meclis'in ilk grubunun kırmızı çizgilerinin dikkate alınmasında utanacak ne olduğunu anlam veremiyorum," diyen Le Pen, muhalefetin birlikteliğine dikkat çekti.

10 Ekim'de hükümetin Parlamentoya sunduğu 2025 bütçe tasarısı, 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planları içeriyor. Fransa'nın bütçe açığının Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6'sına dayanması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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