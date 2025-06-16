Leyla Asım Turgut'un Hüsranı: Sultanahmet'te Yeni Sergi Açıldı

Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut Sergisi Sultanahmet'te Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamındaki "Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sergi İçeriği

Turgut'un kişisel yaşamı, entelektüel birikimi ve kültürel katkıları, bu sergide bütüncül bir yaklaşımla sergileniyor. Mimari çizimlerden geleneksel giysilere, kişisel eşyalardan aile belgelerine kadar uzanan toplamda 140 eser ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Gökhan Yazgı'dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Leyla Asım Turgut'un Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde mimar ve sporcu olarak farklı bir kimlik taşıdığını belirtti. "Eserlerden 135'inin daha önce hiç görülmediğini" vurgulayan Yazgı, Turgut'un birçok kadına ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Bağışlanan Eserler ve Serginin Önemi

Sergide yer alan eserlerin 135'inin daha önce kimse tarafından görülmediğini aktaran Yazgı, "Bu yıl sonuna kadar 45 ilimizde ve 85 müzemizde 49 sergi daha açacağız" dedi. Aynı zamanda, Leyla Asım Turgut'un bağışladığı pek çok eser sergide yer alıyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü'nin Yorumları

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, serginin tarihi bir yaşam öyküsünü yanı sıra bir dönemin ruhunu da anlattığını kaydetti. Leyla Asım Turgut’un, 20. yüzyılın sessiz tanığı olduğunu ifade etti.

TİEM Müdürü'nden Detaylar

TİEM Müdürü ve serginin küratörlerinden Ekrem Aytar, "Bağışlanan eserlerle oluşan bu sergide Bohemia kristalleri, Osmanlı dönemi kıyafetleri ve daha birçok eşsiz parçayı keşfedebilirsiniz" dedi.

Leyla Asım Turgut ve Mirası

1911 yılında Osmanlı'nın son Hariciye Nazırı Mustafa Asım Turgut ile Viyanalı Letta Hanım’ın kızı olarak dünyaya gelen Leyla Asım Turgut, mimar, milli yüzücü ve koleksiyoncu kimliğiyle Türk kültür tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Serginin Ziyaret Süreci

On tematik bölüm halinde yapılandırılan sergi, ziyaretçilerini Hariciye Nezareti Konağı'ndan başlayarak Leyla Hanım'ın Viyana'daki eğitim yıllarına, mimarlık ve koleksiyonculuk faaliyetlerine uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici sergi, 1 Eylül'e kadar görülebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında hazırlanan "Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sol 4), İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin (sağ 4) ve TİEM Müdürü ve serginin küratörlerinden Ekrem Aytar da (solda) serginin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında hazırlanan "Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sol 4), İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin (sağ 4) ve TİEM Müdürü ve serginin küratörlerinden Ekrem Aytar da (solda) serginin açılışına katıldı.