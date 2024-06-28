LGS Sonuçları Yayınlandı! İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına MEB resmi websitesi üzerinden erişilebilir.

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Bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilen sınav, Türkiye genelinde 973 yurt içi ve 11 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Toplam 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin başvurduğu sınavda, 992 bin 906 öğrenci sınava katılarak katılım oranını %95,61 olarak belirledi.



Sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilirken; ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru soruldu.



LGS yerleştirme süreci kapsamında, öğrenciler bugünden itibaren 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar lise tercihlerini yapabilecekler. Türkiye genelindeki 2 bin 525 lise, belirlenen 203 bin 638 kontenjan ile merkezi sınav puanlarına göre öğrenci alacak.



LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.



LGS Yerleştirme Süreci Detayları



LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın detaylarına göre, öğrencilerin tercih süreci başladı ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek.