Libya'da Düzensiz Göçle Mücadele İçin Birleşme Adımları

Libya, düzensiz göçle mücadele için önemli bir adım atarak doğu ve batıdaki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi yetkililerini bir araya getirdi. Bu buluşma, başkent Trablus'ta gerçekleştirildi ve ülkede devam eden bölünmüşlüğe son vermek amacı taşıyor.

Toplantı öncesinde açıklama yapan Muhammed el-Hoca, batıda görev yapan Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Başkanı, düzensiz göçün Libya için hem ekonomik hem de sosyal bir sorun olduğunu vurguladı. Hoca, önlerinde 'geri gönderme' ve 'sınır güvenliği' konularının bulunduğunu belirterek, birimin düzensiz göçle etkin mücadele için işbirliği içerisinde çalışacağını ifade etti.

Toplantı sonrası Salah Hafifi, doğudaki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Başkanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorunların çözümü için batıdan gelen yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi. Hafifi, iki ayrı hükümete bağlı olan bu başkanlıkların birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, birleşim için hazırlıkları tamamlamak amacıyla toplandıklarını aktardı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada, düzensiz göç meselesinin Libya için bir 'ulusal güvenlik' konusu olduğunu belirtmiş ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmenin mevcut olduğunu ifade etmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmayı hedefleyen göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak öne çıkmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.